Hüskens zum 9-Euro-Ticket: Viele nutzen Ticket als Versuch

Zum Start des 9-Euro-Tickets zieht Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens ein positives Fazit. Sie habe sich gefreut, dass viele Menschen unterwegs seien, die das Ticket als Versuch nutzen wollen, um etwa zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen, sagte die FDP-Politikerin am Mittwochmorgen am Magdeburger Hauptbahnhof. „Darüber hinaus hat der eine oder die andere eben auch kommuniziert, dass es für Pendler sehr schwer ist, immer pünktlich und zuverlässig zur Arbeit zu kommen.“

Magdeburg - Hüskens wollte sich am ersten Tag des Sondertickets im Zug und am Bahnhof ein Bild machen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. „Die Züge waren gut gefüllt, man hat aber überall einen Platz gefunden. So soll das aber auch sein“, sagte die Ministerin. Dass es mittelfristig zu Überfüllungen kommt, glaube sie nicht.

Außerdem sei der ÖPNV bislang nicht nur im ländlichen Raum noch nicht passgenau. „Ich möchte, dass sich die Menschen in Sachsen-Anhalt entscheiden können, welche Verkehrsform sie wählen und eben nicht notwendigerweise das eine oder andere nehmen müssen“, sagte die Ministerin. Gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben müsse das Land daher immer wieder feststellen, wo ein besserer Nahverkehr angeboten werden müsse. dpa