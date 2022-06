Hunderte Polizeischüler starten Ausbildung in Aschersleben

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Die Polizei in Sachsen-Anhalt will weiter ihr Personal aufstocken. Ab 2023 sollen 500 Leute an der Fachhochschule pro Jahrgang ausgebildet werden. Die Hochschule rührt bereits die Werbetrommel.

Aschersleben - Die Landespolizei will mehr angehende Polizisten ausbilden und damit das Ziel für mehr Personal im Land erreichen. Aktuell gebe es an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben jährlich etwa 400 Neueinstellungen, sagte ein Sprecher der Polizei. In den kommenden Jahren wolle man auf mindestens 500 pro Jahrgang kommen. Derzeit zählt die Polizei in den drei Jahrgängen insgesamt 1200 Studierende und Auszubildende. Am Samstag (heute) lädt die Landespolizei Interessierte zum Tag der offenen Tür nach Aschersleben - und will dabei für sich werben.

Es sei geplant, jedes Jahr so viele Nachwuchskräfte auszubilden, dass es in fünf Jahren fast 7000 aktive Polizistinnen und Polizisten gebe, sagte der Sprecher. Derzeit liege die Zahl der aktiven Beamten bei etwas mehr als 6000. Für die im September beginnende Ausbildungsrunde könnten sich Interessierte noch immer bewerben, betonte der Sprecher.

Nach jahrelangem Personalabbau hatte die Koalition aus CDU, SPD und Grünen 2016 eine Trendumkehr beschlossen. Statt 5700 sollten in diesem Jahr wieder 6400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Dafür wurde die Zahl der Ausbildungsplätze mehrmals verdoppelt. Zum Höhepunkt wurden 700 Anwärterinnen und Anwärter eingestellt.

Die Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt liegt in Aschersleben (Salzlandkreis). Neben dem dreijährigen Studium zum gehobenen Dienst wird an der Fachhochschule die Ausbildung für den Erwerb der Laufbahnbefähigung für den mittleren Dienst angeboten. dpa