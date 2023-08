Hundertstes E-Bike-„Ladepünktchen“ bald im Drömling

Für das seit Jahresbeginn laufende Infrastrukturprojekt „Ladepünktchen“ für E-Bikes in der Altmark gibt es jetzt den hundertsten Standort. Künftig sei auch das Informationshaus Drömling in Kämkerhorst bei Calvörde ein Ort, wo Touristen, Ausflügler und Menschen vor Ort unkompliziert ihr Elektrofahrrad laden könnten, teilte der koordinierende Verein „AltmarkMacher“ am Dienstag in Tangermünde mit.

Calvörde/Tangermünde - Das Drömlinginformationszentrum soll am 31. August offiziell in den Kreis der „Ladepünktchen“-Stationen aufgenommen werden, hieß es.

Bei den „Ladepünktchen“ handele es sich um Orte, wo gegen eine Spende der E-Bike-Akku aufgeladen werden könne. Touristiker, Gastronomen, Geschäftsinhaber, Unternehmer, Kirchen, Kommunen und Privatpersonen müssten dafür nur ein vom Verein zur Verfügung gestelltes Schild anbringen und Steckdosen bereitstellen. Seit 2021 läuft das Projekt bereits im Landkreis Lüchow-Dannenberg im Wendland. Dass sich innerhalb von acht Monaten in den Landkreisen Stendal und Salzwedel hundert „Ladepünktchen“ gefunden haben, übertreffe die Erwartungen, sagte eine Vereinssprecherin.

Das Projekt soll den E-Bike-Tourismus im Norden Sachsen-Anhalts ankurbeln, wo generell viel Fahrrad gefahren werde. dpa