Hundisburger Sommer-Musik-Akademie mit neuem Leiter

Teilen

Der gebürtige Wittenberger Friedrich Praetorius übernimmt als künstlerischer Leiter die Geschicke der internationalen Sommer-Musik-Akademie auf Schloss Hundisburg bei Haldensleben. Der 1996 geborene Praetorius sei zudem als Chefdirigent bei der 31. Festspielausgabe aktiv, die vom 24. Juli bis 6. August stattfinden soll, teilte der veranstaltende Verein Kultur-Landschaft Haldensleben-Hundisburg mit.

Haldensleben - An den bewährten Formaten der Musik-Akademie ändere sich nichts, hieß es. Es gebe mehrere Konzerte an verschiedenen Orten, etwa im Hundisburger Schloss, in Haldensleben und Oschersleben.

Herzstück bleibe das internationale Akademieorchester. Dieses vereine in diesem Jahr rund 60 junge Musikerinnen und Musiker aus 19 Nationen. Der mehrfach preisgekrönte Praetorius wird eigenen Angaben zufolge ab der Spielzeit 2024/25 an der Deutschen Oper Berlin tätig sein, aktuell ist er Kapellmeister am Theater Chemnitz. Die Wurzeln seiner musikalischen Ausbildung liegen demnach im Thomanerchor Leipzig.

Die Sommer-Musik-Akademie Schloss Hundisburg wird seit 1993 jährlich im Sommer veranstaltet. Das Festival will den Angaben zufolge vor allem die interkulturelle Begegnung junger, talentierter Musikerinnen und Musiker fördern und Inspiration geben. dpa