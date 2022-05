IHK: Krieg setzt Wirtschaft unter Druck

Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt blickt pessimistisch in die Zukunft. Sowohl im Norden als auch im Süden sind nach Angaben der beiden Industrie- und Handelskammern (IHK) angesichts des Ukraine-Kriegs die Erwartungen abgestürzt. Die Verunsicherung bei den Unternehmen sei so groß wie noch nie, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Magdeburg, André Rummel, am Mittwoch bei der Vorstellung der Konjunkturumfrage.

Magdeburg/Halle - Der Geschäftsklimaindex ist im Norden des Landes den Angaben zufolge unter den bisherigen Tiefstwert gefallen.

Auch im Landessüden ist die Stimmung düster. Die Geschäftserwartungen seien so pessimistisch wie seit zwei Jahren nicht mehr, hieß es seitens der IHK Halle-Dessau. Die direkten Auswirkungen des Krieges auf die Konjunktur seien bisher vorwiegend auf die Industrie begrenzt, zeigten aber in allen Branchen erhebliche indirekte Effekte, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Halle-Dessau, Thomas Brockmeier. „Die explodierenden Energiekosten und die immer knapper werdenden Handelsgüter führen zu einem massiven Kostendruck und schrumpfenden Gewinnen.“ dpa