Immer mehr Großansiedlungen: Verwaltungsamt sucht Ingenieure

Als Genehmigungsbehörde begleitet das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt immer mehr Großansiedlungen und will dafür nun sein Ingenieursteam aufstocken. Allein im vergangenen Jahr seien 47 Genehmigungsverfahren eingeleitet und 52 abgeschlossen worden, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Halle mit. Damit sei ein Investitionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro generiert worden.

Halle - Das Landesverwaltungsamt benötige nun auch das entsprechende Fachpersonal. „Dafür soll das Ingenieursteam erweitert werden.“

Bewerbungen seien auf den herkömmlichen Wegen möglich. Am Donnerstagnachmittag (9. März) gebe es auch einen Chat mit der Möglichkeit des Austausches mit Kolleginnen und Kollegen, die bereits Teil des Teams sind und über das Arbeitsfeld und die Aufgaben Auskunft geben können.

Zu den Ansiedlungen gehören unter anderem die geplante Chipfabrik von Intel in Magdeburg, eine Bioraffinerie zur Gewinnung von Glukose aus Holzschnitzeln sowie Projekte zur Produktion Grünen Wasserstoffs, wie es hieß. Das Landesverwaltungsamt ist für die Prüfung und Genehmigung der Ansiedlungsprojekte zuständig. Auch die Überwachung im Anschluss gehört zu den Aufgaben. dpa