Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt wollen Psychotherapie

Therapiebedarf

Halle - In ländlichen Regionen müssen Menschen in Sachsen-Anhalt meist länger auf eine Psychotherapie warten als in der Stadt. „Manchmal sind es zwei oder drei Monate, in anderen Fällen werden es auch mal bis zu neun Monate. Generell wartet man auf dem Land länger als in der Stadt“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie, Constantin Puy. Die Anzahl der Anfragen bei Therapeutinnen und Therapeuten habe sich in den vergangenen 20 Jahre ungefähr verdoppelt. Durch die Corona-Pandemie habe sich der Therapiebedarf noch einmal deutlich erhöht, sagte Puy.

„Vor allem junge Menschen sind eher verkopft, fühlen sich manchmal selbst nicht mehr. Wenn dieses Gefühl verloren geht, steigt auch die Zahl der psychischen Erkrankungen“, sagte Puy. Dennoch brauche nicht jeder gleich eine Therapie: „Manchmal helfen zum Beispiel schon Angebote, sich einfach mal mitteilen zu können“, sagte der Mediziner.

Insgesamt zählte die Kassenärztliche Vereinigung in Sachsen-Anhalt zum Ende vergangenen Jahres rund 440 Therapeutinnen und Therapeuten im Land. Damit sei der Bedarf gedeckt, hieß es. Wie viele Therapeutinnen und Therapeuten es für Kassenpatienten gibt, wird in Deutschland durch einen Bedarfsplan geregelt, der vorgibt, welche Abdeckung in Städten, aber auch auf dem Land notwendig ist. Am wenigsten Therapeuten werden auf dem Land eingeplant.

Grundsätzlich habe sich die Wahrnehmung psychologischer Behandlungen innerhalb der Gesellschaft geändert, sagte Nadine Mahnecke-Windhövel von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. „Heute sind mehr Leute dazu bereit, zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten zu gehen.“

Da in Sachsen-Anhalt vergleichsweise viele Menschen auf dem Land lebten, erschwerten jedoch unter anderem lange Wege den Gang zum Therapeuten, sagte Mahnecke-Windhövel. Wartezeiten seien grundsätzlich schwer messbar, da viele Menschen auf der Suche nach einem Therapieplatz auf mehreren Wartelisten ständen.

Damit möglichst viele Menschen einen Platz bekämen, versuchten Krankenkassen die Behandlungen möglichst kurz zu halten. Gleichzeitig spare dies aber auch Kosten. „Wenn allerdings gewartet wird, bis jemand in die Klinik muss, ist das deutlich teurer“, kritisierte Mahnecke-Windhövel. dpa