4:2 in Würzburg: 1. FC Magdeburg hält Aufstiegskurs

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der 1. FC Magdeburg hat einen weiteren Schritt in zur Rückkehr in die Zweite Fußball-Liga gemacht. Bei den Würzburger Kickers gewann der Tabellenführer am Samstag mit 4:2 (1:0). Baris Atik (22., 50.), Florian Kath (69.) und Jason Ceka (83.) trafen für die Magdeburger. Tobias Kraulich (74.) und Marvin Pourié (85.) konnten nur verkürzen. Magdeburg liegt weiterhin 14 Punkte vor Rang zwei.

Magdeburg - Magdeburg begann mit derselben Formation in der Vorwoche und sah sich tief stehenden Gastgebern gegenüber. Nach Ballgewinnen zogen die Kickers aber ein gutes Direktspiel auf und hatten die erste Chance der Partie, Robert Herrmanns Distanzschuss (8.) traf aber nur den Pfosten. Effizienter agierte Atik, der nach dem ersten gefährlichen FCM-Angriff zur Führung traf.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck, liefen aber früh in einen Konter - Amara Condé wurde über dreißig Meter nur begleitet und fand den freistehenden Atik (50.), der Würzburgs Schlussmann Hendrik Bonmann keine Chance ließ. Würzburg mühte sich, Chancen zu erarbeiten, scheiterte aber an fehlender Präzision und dem guten Magdeburger Positionsspiel. Erst als nach dem dritten FCM-Treffer kam Würzburg noch einmal auf, doch am Sieg der Magdeburger änderte das nichts mehr. dpa