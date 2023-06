Inflation auf hohem Niveau - verliert aber an Tempo

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Die Verbraucher in Sachsen-Anhalt müssen bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken Preissprünge verkraften - die Inflationsrate ist aber weniger stark angestiegen. Der Wert lag im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 6,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Im Mai war eine Teuerungsrate von 6,4 Prozent und im April von 7,3 Prozent verzeichnet worden.

Halle - Im März stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 7,9 Prozent.

Wie Sachsen-Anhalts Statistiker mitteilten, gab es in den Bereichen Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke die größten Preissprünge - ein Plus von 13,4 Prozent. Besonders Zucker (+82,4 Prozent), kondensierte Milch (+42,2 Prozent), Olivenöl (+36,5 Prozent) und Joghurt (+35,2 Prozent) seien Preistreiber.

Eine überdurchschnittliche Preissteigerung habe es auch mit einer Jahresteuerung von 10 Prozent in der Kategorie „andere Waren und Dienstleistungen gegeben“. Preistreibend seien die höheren Kosten im Vergleich zum Vorjahresmonat für Schmuck und Uhren (+14,7 Prozent) und der Gang zum Friseur (+10,8 Prozent) gewesen.

Laut der Statistikbehörde sind die Preissteigerung um 9,9 Prozent im Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen ebenfalls an der hohen Inflation beteiligt. dpa