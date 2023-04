Inflation in Anhalt verliert auf hohem Niveau an Tempo

Teilen

Eine Einkaufskiste mit Lebensmitteln und eine Frau Euro-Banknoten in den Händen hält. © Hendrik Schmidt/dpa/Illustration

Die Verbraucher in Sachsen-Anhalt müssen insbesondere bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken weiter kräftige Preissprünge verkraften - insgesamt hat die Inflation aber an Tempo verloren. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Im Februar war noch eine Teuerungsrate von 8,9 Prozent und im März von 7,9 Prozent verzeichnet worden.

Halle - Wie die Statistiker weiter mitteilten, blieben Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke mit einem Plus von 18,9 Prozent die bedeutendsten Preistreiber. Die größten Preissteigerungen im Vergleich zum April 2022 seien bei Molkereiprodukten und Eiern (plus 36,3 Prozent), Brot und Getreideerzeugnissen (plus 25,9 Prozent) sowie Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchten (plus 20,9 Prozent) ermittelt worden.

Nach zuletzt sehr hohen Steigerungen bei den Preisen an den Tankstellen stellten die Statistiker im April etwas Entspannung fest. Die Preise für Kraftstoffe seien im Vergleich zum April 2022 um 10,7 Prozent gefallen. Sie seien aber um knapp die Hälfte höher gewesen als vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Haushaltsenergie wie Strom, Gas und andere Brennstoffe waren der Erhebung zufolge im Vergleich zum Vorjahresmonat 21,5 Prozent teurer, im Vergleich zum März 2023 wurde ein Rückgang um ein Prozent verzeichnet.

Für den Besuch von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben seien 12,6 Prozent mehr fällig geworden als ein Jahr zuvor, für Möbel, Leuchten und anderes Haushaltszubehör 9,5 Prozent mehr. Auch wer sich und die Familie neu einkleidete, musste dem Statistischen Landesamt zufolge tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Bekleidung und Schuhe seien im Vergleich zum April 2022 um 3,9 Prozent teurer geworden. dpa