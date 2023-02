Insolvenzanträge in Sachsen-Anhalt: Zahl weiter rückläufig

Ein Kugelschreiber liegt auf einem Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. © Jonas Walzberg/dpa/Illustration

Die Zahl der Insolvenzanträge ist in Sachsen-Anhalt weiter rückläufig. „2022 wurden bei den zuständigen Amtsgerichten des Landes Sachsen-Anhalts 2944 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingereicht“, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mit. Im Vergleich zum Vorjahr wurden demnach etwa drei Prozent weniger Anträge gestellt.

Halle - Damit setzt sich laut Statistikbehörde der Trend der vergangenen Jahre fort.

Konkret betrafen die Anträge „2138 Verbraucher, 477 ehemalsselbstständig Tätige, 298 Unternehmen und 31 sonstige Schuldner“.Die Anzahl der Verbraucherinsolvenzverfahren sank damit im Vergleichzum Vorjahr um 1,7 Prozent. Bei den Unternehmensinsolvenzen stieg die Zahl gegenüber 2021 um 4,6 Prozent. Im Vergleich zu 2018 sank dieAnzahl allerdings um 38 Prozent. dpa