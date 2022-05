Installationen, Aktionen und Führungen zum Museumstag

Aus Anlass des Internationalen Museumstages ist in Sachsen-Anhalt eine weitere Attraktion für Besucher hinzugekommen. Im Schlosspark des Novalis-Museums in Oberwiederstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist seit Sonntag eine Installation zu sehen, die sich wie ein blauer Faden durch das Areal zieht. Unter dem Motto „Gepflanzt, gepflückt, verzückt“ - hat die Künstlerin Julia Rückert mehrere Keramikobjekte in Form von Samenkörnern blau blühender Blumen geschaffen, wie die Kunststiftung Sachsen-Anhalt mitteilte.

Magdeburg/Halle/Oberwiederstedt - Die Künstlerin aus Halle hatte damit den Wettbewerb „Einheit mit der Natur. Eine Installation für den Geburtsort des Novalis“ gewonnen. Die Kunststiftung hatte ihn ausgeschrieben zum 250. Geburtstag von Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, der als Novalis berühmt wurde.

Zum Museumstag nutzten zahlreiche Besucher die Gelegenheit, sich im Schloss die neue Ausstellung zum Leben und Werk von Novalis anzusehen. Der Dichter war am 2. Mai 1772 in Oberwiederstedt geboren worden. Erst kürzlich wurde in dem Schloss das Museum neu eröffnet worden. Novalis gilt als bedeutendster Vertreter der Frühromantik, deren Symbol die „Blaue Blume“ wurde.

Unterdessen öffneten mehr als 50 Museen in über 35 Orten in Sachsen-Anhalt am Internationalen Museumstag, mit Führungen, Mitmach-Aktivitäten für Kinder und Erwachsene, Online-Aktionen und teils freiem Eintritt. Laut dem Museumsverband beteiligen sich Technik- und Industrieanlagen ebenso wie Burgen, Kunst- und Freilichtmuseen wie das Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Das Bauhausmuseum Dessau öffnete ebenfalls seine Türen mit einem Aktionstag. Der Museumstag macht seit 1978 auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam. dpa