Internationale Messe für zeitgenössische Kunst in Magdeburg

Gemälde, Skulpturen, Fotografien und Grafiken: Nationale und internationale Künstlerinnen, Künstler sowie Galerien und Ausstellungshäuser präsentieren sich in Magdeburg auf der Messe „KUNST/MITTE“. Nach der Eröffnung am Donnerstag zeigen mehr als 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis Sonntag in der Messehalle ihre Kunst, die gesamte Messestrecke ist nach Angaben der Veranstalter mehr als 500 Meter lang.

Magdeburg - Es gibt auch einen eigenen Bereich für junge Kreative - inklusive Prämierung der zwei besten Nachwuchskünstlerinnen oder -künstler durch eine Jury.

Die Messe „KUNST/MITTE“ wurde 2015 erstmals in einem deutlich kleineren Rahmen im Wasserturm Salbke veranstaltet. Auf Umzüge in ein Kulturhaus und in die Stadthalle folgte 2021 die Ausrichtung in der Messe Magdeburg. Mehr als 2500 Besucher waren den Veranstaltern zufolge im Vorjahr gekommen, um bei der siebten Messeausgabe dabei zu sein. Vorrangig sei „KUNST/MITTE“ als Verkaufsplattform angelegt, hieß es. dpa