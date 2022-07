Internationaler Sommercampus in Kalbe feiert Jubiläum

Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt kommen für mehr als sechs Wochen nach Kalbe in die Altmark, um zu arbeiten oder sich und ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nach der Eröffnung des zehnten Internationalen Sommercampus am Montag (18. Juli) setzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis 4. September ihre Kunstprojekte um.

Kalbe - Vertreten sind nach Angaben des veranstaltenden Vereins Künstlerstadt Kalbe unter anderem die Genres Malerei, Musik, Film, Fotografie, Literatur und Medien. Im Vorjahr hatten 35 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf Ländern in Kalbe gearbeitet.

Höhepunkt des Sommercampus ist ein Lichtkunstfestival am 2. September in Kalbe. Hier sollen Kunstwerke in der Altstadt gezeigt werden. Zudem soll es auch wieder regelmäßig Atelierrundgänge geben, bei denen man den Kreativen über die Schulter schauen kann. Auch Gespräche seien geplant, zudem Workshops, Lesungen, Konzerte und Perfomances.

Bei den Ateliers handelt es sich um Räume in teils über mehrere Jahre leerstehenden Gebäuden der Stadt, etwa im alten Gericht, das vom Verein stückweise saniert und wiederbelebt wird. Ein zentraler Anlauf- und Veranstaltungsort ist der Kulturhof in Kalbe. dpa