Investitionsprogramm für Kleinunternehmen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt ist am Dienstag ein neues Investitionsförderprogramm für kleine Unternehmen an den Start gegangen. Die Betriebe sollen damit laut Wirtschaftsministerium Unterstützung bei der Anschaffung von Gütern erhalten. „Gerade in Zeiten der Pandemie und für die besonders betroffenen Branchen sind Investitionsanreize zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft enorm wichtig“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU).

Magdeburg - Dazu stünden im laufenden Jahr mehr als 5,24 Millionen Euro aus Mitteln des Landes und aus EU-Geldern zur Verfügung.

Das Programm richtet sich demnach an Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder Bilanzsumme von höchstens zehn Millionen Euro. Gefördert werden etwa Investitionen in Maschinen, Anlagen oder Geschäftsausstattung. Auch beispielsweise in Lizenzen, Markenrechte oder EDV-Software kann das Geld fließen. Der Investitionszuschuss beträgt bis zu 30 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal aber 50.000 Euro je Projekt. Die Gelder können online bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt beantragt werden. dpa