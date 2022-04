Inzidenz in Sachsen-Anhalt geht weiter deutlich zurück

Testflüssigkeit wird auf einen Antigen-Schnelltest gegeben. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Sachsen-Anhalt wieder deutlich zurückgegangen. Der Wert lag am Freitag nach RKI-Angaben bei 637,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das RKI noch eine Inzidenz von 729,7 ausgewiesen, zum Wochenbeginn lag der Wert noch über der 900er Schwelle.

Magdeburg - Bundesweit lag die Inzidenz am Freitag bei 758,5.

Bei der Bewertung der Daten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht mehr an jedem Wochentag Daten melden. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Experten gehen seit einiger Zeit außerdem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.

Innerhalb von 24 Stunden wurden aus Sachsen-Anhalt 2182 Neuinfektionen gemeldet. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus registriert, womit die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 5248 stieg. dpa