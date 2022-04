Inzidenz in Sachsen-Anhalt schwankt

Teilen

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Nach einem deutlichen Anstieg zum Wochenbeginn ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Sachsen-Anhalt wieder zurückgegangen. Der Wert lag am Mittwoch nach RKI-Angaben bei 827,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Vortag hatte das RKI noch eine Inzidenz von 905,4 ausgewiesen, was gegenüber dem Montagswert eine deutliche Steigerung war.

Magdeburg - Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 887,6.

Bei der Bewertung der Daten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht mehr an jedem Wochentag Daten melden. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Experten gehen seit einiger Zeit außerdem von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.

Innerhalb von 24 Stunden wurden aus Sachsen-Anhalt 2621 Neuinfektionen gemeldet. Es wurden 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert, womit die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 5228 stieg. dpa