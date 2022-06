Inzidenz steigt: Dessau-Roßlau eröffnet Impfstelle

Teilen

Ein Mann hält eine FFP2-Maske in der Hand. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Corona-Pandemie gerät immer mehr in den Hintergrund. Dabei zeigen die Infektionszahlen aktuell wieder deutlich nach oben. In Dessau-Roßlau will die Stadt einen etwaigen Ansturm auf Impfstellen schon jetzt abfedern.

Dessau-Roßlau – Das Infektionsgeschehen nimmt in Sachsen-Anhalt wieder zu. Die Corona-Wocheninzidenz lag am Donnerstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 261,0. Im Vergleich zur Vorwoche (137,4) stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche somit deutlich. Im bundesweiten Vergleich wies Sachsen-Anhalt am Donnerstag weiterhin den drittniedrigsten Wert auf. Nur Sachsen (239,4) und Thüringen (161,6) lagen darunter. Deutschlandweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 480,0.

Die Inzidenzmeldungen des RKI sind mit Vorsicht zu betrachten. Sie liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Für die Stadt Halle wies das RKI am Donnerstag mit 362,0 die landesweit höchste Inzidenz aus. Der Landkreis mit dem niedrigsten Wert war Wittenberg mit 190,0. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Sachsen-Anhalt 727.216 Infektionen sowie 5387 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden.

Auch aus Sorge vor einem erneuten Ansturm auf die Impfstellen hat die Stadt Dessau-Roßlau bereits am Donnerstag ein Corona-Impfzentrum eröffnet. Anders als in den meisten Kommunen, die Impfstellen zuletzt abbauten, wolle man ein verkleinertes Impfangebot ohne vorherige Terminvereinbarung vorhalten, sagte eine Sprecherin der Stadt. „Unsere Entscheidung basiert auch auf der Erfahrung, als in 2021 die Impfzentren bereits geschlossen wurden und die schnelle Neuinstallation ein erneuter Kraftakt war“, sagte die Sprecherin. Die Bürger hätten damals längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, um einen Impftermin zu bekommen. dpa