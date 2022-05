Isolationsregeln in Sachsen-Anhalt sollen angepasst werden

In Sachsen-Anhalt soll die vorgeschriebene Isolation für Corona-Infizierte verkürzt werden. Entsprechende Pläne bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag. Die Regeln zur Absonderung sollten möglicherweise noch in dieser Woche angepasst werden, sagte ein Sprecher. Der entsprechende Erlass werde dazu überarbeitet. Wann die Änderungen in Kraft treten, ist noch unklar.

Magdeburg - Vergangene Woche hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auf eine Anpassung der Isolations- und Quarantänedauer geeinigt. Im Wesentlichen gehe es dabei um eine Verkürzung der Isolationsdauer für positiv Getestete auf fünf Tage, hatte das Haus von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach der Schalte am Donnerstag erklärt. Sachsen-Anhalt hat derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. Die Ressortchefs begründen den Schritt mit einer zunehmenden Immunität in der Bevölkerung und mit milderen Krankheitsverläufen mit der Omikron-Variante. dpa