Jahresende ungemütlich: Silvester bis zu 16 Grad

Die Sonne kommt hinter Wolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Das Jahr geht in Sachsen-Anhalt mild, regnerisch und windig zu Ende. Erst ab Mitte Januar könne es möglicherweise winterlicher werden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Schnee liegt nirgendwo mehr.

Leipzig - Am Montagnachmittag zieht der Regen südlich der Börde ab. Nach Temperaturen von zehn bis zwölf Grad gehen in der Nacht zum Dienstag die Werte auf ein bis drei Grad zurück, im Harz sind auch leichte Minusgrade möglich. Es weht ein böiger Wind, auf dem Brocken sind auch schwere Sturmböen möglich. Schon in der Nacht zum zweiten Feiertag erreichten die Böen auf dem höchsten Berg im Norden orkanartige Windgeschwindigkeiten bis zu 106 Kilometer je Stunde - das entspricht Windstärke elf.

Mit maximal fünf bis sieben Grad wird der Dienstag der kälteste und freundlichste Tag der Woche. Es bleibt meist niederschlagsfrei, die Sonne lässt sich blicken. Im Oberharz sind einzelne Schneeschauer möglich, die aber später in Regen übergehen. Am Nordrand des Harzes sowie im Süden kommt Wind auf, der auf dem Brocken zu einem schweren Sturm anwachsen kann.

Ab Mittwoch zieht sich der Himmel wieder zu, es regnet immer wieder und die Temperaturen steigen auf sieben bis neun Grad. Silvester fällt voraussichtlich ungemütlich aus - bei 14 bis 16 Grad sowie Regen und Wind. dpa