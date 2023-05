Jeder fünfte Mensch in Sachsen-Anhalt 24 Jahre oder jünger

Ende 2021 lebten in Sachsen-Anhalt rund 450.000 Menschen, die 24 Jahre alt oder jünger waren. Somit gehörte etwa jeder fünfte zu dieser Altersgruppe, wie das Statistische Landesamt in Halle am Montag mitteilte. Damit liegt Sachsen-Anhalt hinter dem Schnitt aller Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Im EU-Gebiet sei mehr als jeder vierte in dieser Altersgruppe.