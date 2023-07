Jürgen Böhm wird neuer Staatssekretär im Bildungsministerium

Jürgen Böhm, damals Vorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer. © Peter Kneffel/Pool dpa/dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will am Dienstagnachmittag Jürgen Böhm zum neuen Staatssekretär im Bildungsministerium ernennen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Böhm wurde 1965 in Hirschberg/Saale (Thüringen) geboren. Er ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und war unter anderem Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer.

Magdeburg - Über die Ernennung hatte die „Magdeburger Volksstimme“ zuerst berichtet.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hatte sich vor einigen Wochen von ihrem Staatssekretär Frank Diesener getrennt. Das Ministerium hatte zuvor Vorwürfe aufgearbeitet, die mit Blick auf die geplante Besetzung einer Stelle für die fachliche Begleitung der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg aufgekommen waren.

Diesen Posten soll der damalige Staatssekretär Diesener einem Schulleiter im Herbst 2022 angeboten haben - mehrere Wochen vor der offiziellen Stellenausschreibung. Diese wurde erst wenige Tage vor Weihnachten im Dezember 2022 mit sehr kurzer Bewerbungsfrist veröffentlicht. Die neue Stabsstelle „Intel Bildungsland 2035“ soll sich unter anderem um die Organisation des Unterrichts für die Kinder künftiger Mitarbeiter des Unternehmens kümmern. dpa