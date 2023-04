Jugendliche in Halle ausgeraubt: Tatverdächtige gefasst

Teilen

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einem Raub hat die Polizei in Halle zwei 15 und 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Zuvor waren am späten Freitagabend ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger von drei Jugendlichen geschlagen und mit einem Messer zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert worden, wie ein Polizeisprecher in Halle am Samstag mitteilte. Es sei auch Pfefferspray eingesetzt worden.

Halle - Die Täter nahmen den beiden leicht verletzten Opfern Bargeld und ein Klappmesser ab. In der Nähe des Tatorts konnten die Beamten zwei tatverdächtige Jugendliche stellen. Die Ermittlungen dauern an. dpa