Jugendlicher schießt mit Schreckschusswaffe in Dessau herum

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher hat am Mittwochnachmittag in der Dessauer Innenstadt mit einer Schreckschusspistole geschossen. Der 16-Jährige aus Dessau-Roßlau zielte nach Aussagen von Zeugen in der Nähe des Rathaus-Center mitten im belebten Zentrum auf einen 41-Jährigen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Mann sei unverletzt geblieben, von anderen Geschädigten sei bisher nichts bekannt.

Dessau - Es werde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt, die Maßnahmen dauerten an. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Passanten hatten die Beamten alarmiert, die wenig später mehrere Patronenhülsen fanden. dpa