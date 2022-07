Jungstörche werden flügge und machen sich für Reisen bereit

Jungstörche halten sich in ihrem Nest auf. © Uli Deck/dpa

Immer mehr junge Störche in Sachsen-Anhalt verlassen derzeit ihr elterliches Nest. Viele hätten bereits die ersten Erkundungsflüge hinter sich gebracht, sagte Michael Kaatz, Geschäftsführer des Storchenhofs Loburg, am Dienstag. Einige hätten sogar schon den Flug nach Spanien und nach Afrika angetreten. Werden die Störche flügge, steht ihnen oftmals eine gefährliche Zeit bevor.

Schönebeck - Nicht selten enden die Ausflüge mit Knochenbrüchen, wie Kaatz erklärte.

Die Vögel seien mit etwa 50 Kilometer pro Stunde unterwegs. Eine Kollision mit Glasscheiben oder Fassadenwänden könne glimpflich ausgehen oder auch tödlich enden. Am Dienstag habe er bereits drei verletzte Störche versorgt, sagte Kaatz am frühen Nachmittag. „Wenn alles gut verläuft, heilen Knochenbrüche bei Vögeln schneller als beim Menschen“, so der Experte. Eine solche Verletzung könne im günstigsten Fall nach zwei bis drei Wochen ausgeheilt sein.

Der Großteil der Störche sammelt sich Anfang August und fliegt dann in südlichere Gefilde. Ab dem 20. August dürfte die überwiegende Zahl der Störche weg sein, erklärte Kaatz. Nur einige wenige blieben bis Anfang September. dpa