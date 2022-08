Kabinett verlängert Sachsen-Anhalts Corona-Regeln

Eine biologisch-technische Assistentin bereitet PCR-Tests für die Analyse vor. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Das Landeskabinett hat die geltenden Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt bis zum 17. September verlängert. Danach bestehe in medizinischen und pflegerischen Bereichen weiter die Verpflichtung, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich zu testen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Magdeburg mit. Auch im öffentlichen Personennahverkehr müsse eine Maske getragen werden.

Magdeburg - Einrichtungsbetreiber, Veranstalter sowie Ladeninhaber könnten im Rahmen ihres Hausrechts weiterhin zusätzliche Schutzvorkehrungen wie zum Beispiel Masken- oder Testpflichten zu treffen.

Angesichts der Infektionszahlen gelte weiterhin der Appell, auf Hygienemaßnahmen und Mindestabstände zu achten sowie insbesondere in geschlossenen Räumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, hieß es.

Das Robert Koch-Institut gab die Inzidenz für Sachsen-Anhalt am Dienstag mit 290,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tage an. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Der Trend ist aber rückläufig. dpa