Kabinett will Landesetat in dieser Woche festzurren

Die Landesregierung Sachsen-Anhalts will den Haushalt 2024 in dieser Woche festzurren. Das sagte ein Regierungssprecher am Dienstag in Magdeburg. Am Mittwochabend soll das Kabinett zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um die Beratungen abzuschließen. Aktuell sei noch ein zweistelliger Millionenbetrag offen, um die Deckungslücke zu schließen.

Magdeburg - Ende Juni lag die Differenz zur Aufstellung eines ausgeglichenen Landeshaushalts noch bei etwa 500 Millionen Euro. Nun sollten noch ein paar Umschichtungen von EU-Mitteln geprüft werden, um weitere Streichungen zu vermeiden, sagte der Sprecher. Die zuletzt erfolgten Kürzungen hätten alle Ministerien betroffen, jedes Ressort habe zurückstecken müssen.

Das Gesamtvolumen des Landesetats soll bei 14,6 Milliarden Euro liegen. Enthalten ist dabei auch eine sogenannte globale Minderausgabe - eine Art Ausgabenkürzung, die später erfolgen soll - in Höhe von drei Prozent. Mit dem Instrument soll ein dreistelliger Millionenbetrag im laufenden Betrieb eingespart werden. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass nicht alle Stellen besetzt und nicht alle Investitionsmittel ausgegeben werden konnten.

Der Regierungssprecher verteidigte die globale Minderausgabe am Dienstag. „Es ist sicherlich die oberste Grenze, weiter geht es nicht“, sagte er. Der Schritt sei dem Finanzminister nicht leichtgefallen. Man habe aber auf viele zusätzliche Lasten wie den Ukraine-Krieg reagieren müssen.

Final soll das Kabinett die Haushaltsvorlage am 1. August beschließen. Damit könnte der Etat im September in den Landtag eingebracht und noch in diesem Jahr vom Parlament verabschiedet werden. Die CDU-Fraktion hatte die schwarz-rot-gelbe Landesregierung wegen der Aufstellung des Etats 2024 zuletzt kritisiert und Zweifel geäußert, dass dieser Zeitplan zu halten sei. dpa