Kapitän Bittroff nach Niederlage: Müssen uns rauskämpfen

Kapitän Alexander Bittroff sieht die erste offizielle Niederlage des 1. FC Magdeburg seit über fünf Monaten als Warnung für den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga. „Das passiert mal bei der Mannschaft, dass sie mal ein Tief hat. Wir haben es jetzt. Aber da müssen wir uns rauskämpfen“, sagte der 33-Jährige bei „MagentaSport“ nach dem 1:2 am Montagabend bei Viktoria Berlin.

Magdeburg - Für den FCM war es bereits das vierte Spiel nacheinander ohne Sieg. Der Vorsprung des Tabellenführers vor Relegationsplatz drei beträgt acht Punkte, zudem hat der Club ein Spiel weniger absolviert.

Zuletzt hatte Magdeburg am 21. Oktober 2021 ein Spiel offiziell verloren. Allerdings ist die Mannschaft schon in den vergangenen Wochen aus dem Tritt gekommen. Neben den Unentschieden gegen Halle und Meppen verlor man Mitte März bei Türkgücü München. Allerdings wurde das Ergebnis aufgrund der Insolvenz des bayerischen Clubs aus der Wertung genommen. Am Samstag (14.00 Uhr) steht gegen Viktoria Köln das nächste Spiel gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte an. dpa