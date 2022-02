Katastrophenfall in Anhalt-Bitterfeld aufgehoben

Tasten einer beleuchteten Tastatur. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach mehr als einem halben Jahr hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld den Katastrophenfall im Zusammenhang mit dem Cyberangriff aufgehoben. „Vieles bleibt noch zu tun. Dennoch sind wir jetzt auf einem guten Weg hin zur Normalität“, sagte ein Sprecher des Landkreises am Mittwoch. Landrat Andy Grabner (CDU) habe demnach mit Wirkung vom Montagnachmittag den Katastrophenmodus für beendet erklärt.

Köthen - Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Die neu aufgebauten IT-Strukturen stellen demnach die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in großen Teilen wieder her. Eine Gefährdungslage für die Öffentlichkeit durch massive Einschränkungen in Verwaltungsabläufen bestehe nicht mehr, so der Sprecher. Die weiteren Maßnahmen zur Stabilisierung und endgültigen Errichtung aller digitalen Strukturen rechtfertigten die Aufrechterhaltung eines Katastrophenfalls allerdings nicht weiter. Im Laufe des ersten Halbjahres soll die Struktur wieder vollständig hergestellt sein.

Infolge des Cyberangriffs auf die Kreisverwaltung wurde am 9. Juli 2021 der Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere Server des Landkreises waren mit sogenannter Ransomware infiziert worden. Dabei werden Daten verschlüsselt. Nach der Zahlung eines Lösegelds sollten diese dann wieder freigegeben werden. Der Landkreis lehnte die Geldzahlung aber ab. Der Landkreis konnte daraufhin etliche Dienstleistungen nicht mehr erbringen. dpa