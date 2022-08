Kein Thymian im Thymian-Mix: Gewürzprobe mit Überraschungen

Verbraucherschutz

Olivenblätter im Oregano, Reis im Kurkuma und Fremdfette in Paprika: Bei amtlichen Untersuchungen von 309 Gewürzproben in den Jahren 2019 bis 2021 haben Verbraucherschützer in Sachsen-Anhalt eine Reihe von Verunreinigungen oder beigemischtes Fremdmaterial gefunden. Es sei auch vorgekommen, dass in einem angeblichen Thymian-Mix gar kein Thymian enthalten war, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz am Dienstag in Halle mit.

Halle - Fälle, in denen ein gekennzeichnetes Gewürz als Hauptzutat fehlte, waren allerdings selten, hieß es weiter. Den Verbraucherschützern zufolge gibt es immer wieder „betrügerische Praktiken bei der Vermarktung von Kräutern und Gewürzen.“

So seien 2019 im Rahmen eines Kontrollprogramms rund 1900 Proben aus 21 EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und Schweiz unter die Lupe genommen wurden. Das sachsen-anhaltische Landesamt für Verbraucherschutz habe eigenen Angaben zufolge zehn Proben beigesteuert. Insgesamt seien 17 Prozent aller Proben „verdächtig“ gewesen. Es müsse aber immer klar zwischen einer eventuell unbeabsichtigten Verunreinigung und einer möglicherweise bewussten Beimischung unterschieden werden. dpa