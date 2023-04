Keine Schäden durch Cyberangriff in Sachsen-Anhalt

Lydia Hüskens (FDP), Digitalministerin, spricht während einer Pressekonferenz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Der großangelegte Cyberangriff auf offizielle Internetseiten der Ministerien in Sachsen-Anhalt hat nach Regierungsangaben keine größeren Schäden angerichtet. „Es ist kein Schaden entstanden, außer dass die Webseiten zeitweise nicht erreichbar waren“, sagte Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Auch in anderen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen und dem Saarland habe es am Dienstag entsprechende Angriffe gegeben.

Magdeburg - „Wir gehen davon aus, dass die Angriffe in den verschiedenen Bundesländern koordiniert waren.“

Die Internetseiten des übergeordneten Landesportals sachsen-anhalt.de mussten nach Angaben der Ministerin am Dienstag abgeschaltet werden, damit die Landesverwaltung mit ihrem IT-System hätte weiterarbeiten können. „Da hat die Verteidigung gehalten.“

Wer hinter den Hackerangriffen steckt, war zunächst unklar. Berichte, nach denen sich eine russische Cybergruppe in Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt hatte, konnte die Ministerin nicht bestätigen. Man habe aber schon seit einigen Tagen deutschlandweit den Eindruck, dass es Angriffe gebe. Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt hatte am Dienstag die Ermittlungen aufgenommen. dpa