Kerstin Kündig kehrt zum Thüringer HC zurück

Kerstin Kündig vom Thüringer HC beim Wurf. © Marco Wolf/dpa/Archivbild

Handball-Bundesligist Thüringer HC holt nach nur einer Saison die Schweizer Nationalspielerin Kerstin Kündig zurück. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Die 29-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten SG BBM Bietigheim und unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag. Nach der vergangenen Saison war Kündig zunächst nach Dänemark zu Viborg HK gewechselt, wurde aber mitten in der Spielzeit vom deutschen Meister Bietigheim aus dem Vertrag herausgekauft.

Erfurt - Bereits von 2020 bis 2022 spielte sie zuvor beim THC.

„Erfurt wurde zu einer zweiten Heimat für mich und ich bin voller Vorfreude, wieder "nach Hause" zu kommen“, sagte Kündig in einer Vereinsmitteilung. Trainer Herbert Müller lobte: „Kerstin Kündig ist sowohl auf und neben dem Platz ein besonderer Mensch. Sie besticht durch Teamfähigkeit, Einsatzwillen, Trainingsfleiß und soziales Engagement. Wenn so eine Spielerin, die uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff weiterhilft, wieder den Weg zurück nach Hause findet, freut man sich ganz besonders.“ dpa