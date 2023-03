Kind stirbt bei Unfall in Magdeburg

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 13 Jahre altes Kind ist bei einem Unfall in Magdeburg gestorben. Der Junge habe am Dienstagmorgen eine Straße überqueren wollen, als er von einem Auto erfasst worden sei, teilte die Polizei am Mittwoch in Magdeburg mit. Der 13-Jährige sei am Abend im Krankenhaus gestorben. Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.