Kinder- und Jugendpfarrerin Rotter ins Amt eingeführt

Blick auf das Kreuz am Turm einer evangelisch-lutherischen Kirche. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die neue Kinder- und Jugendpfarrerin der evangelischen Landeskirche, Peggy Rotter, ist am Samstag offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Anlässlich der Einführung durch Oberkirchenrat Matthias Kopischke aus Dessau hielt Rotter selbst die Predigt im Evangelischen Martinszentrum in Bernburg (Salzlandkreis), wie die Evangelische Landeskirche Anhalt in Dessau mitteilte.

Bernburg - Die gebürtige Mecklenburgerin hatte ihre Stelle bereits zu Beginn des Jahres angetreten. Zuvor war das Amt längere Zeit vakant. Die 44-Jährige hat in Berlin und Rostock evangelische Theologie studiert. Zuletzt war sie Gemeindepastorin in Lambrechtshagen bei Rostock. dpa