Kinder verwüsten mehrere Klassenräume in Grundschule

Nachdem drei Kinder mehrere Räume in einer Grundschule in Haldensleben verwüstet haben, ermittelt die Polizei weiter zu dem Vorfall. Die Kinder werden sicher noch angehört werden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag auf Nachfrage sagte.

Haldensleben - Am Wochenende hatten drei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren in dem Objekt laut Polizei „sämtliche Räume“ verwüstet, Mobiliar zerstört und Waschbecken überflutet. „Zudem beschmierten sie Wände und Einrichtungsgegenstände mit Farbe aus dem Kunstraum.“ Am Folgetag seien sie zu einer Aufräumaktion einberufen worden.

Wie die Stadt Haldensleben auf Anfrage mitteilte, finde der Unterricht planmäßig statt. Den Großteil der Aufräumarbeiten hätten Lehrkräfte, Erzieher und Eltern noch am Wochenende vorgenommen. dpa