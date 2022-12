Kita-Beiträge: Land will Mehrkind-Familien weiter entlasten

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. © Caroline Seidel/dpa/Symbolbild

Viele Eltern sollen in Sachsen-Anhalt bei den Beiträgen für die Kinderbetreuung auch im Jahr 2023 entlastet werden. Familien mit mehreren Kindern in Krippe, Kita und Hort sollen auch im nächsten Jahr nur für das älteste Kind zahlen. Eine entsprechende Verlängerung der Geschwisterkindregelung will die schwarz-rot-gelbe Koalition in dieser Woche im Landtag beschließen.

Magdeburg - Die Geschwisterermäßigung für Kinder in Kitas und Hort sei gesichert, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle am Montag in Magdeburg. „Es ist zudem die kostenfreie Ausbildung im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher gesichert.“ Dies sei ein gutes Signal.

Der oppositionellen Linksfraktion reicht das nicht. „Wir brauchen dringend eine Debatte über mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung“, sagte Fraktionsvorsitzende Eva von Angern. Den Kitas würden Fachkräfte fehlen, zudem seien viele Erzieher unzufrieden mit den Rahmenbedingungen. Nötig sei eine „grundsätzliche Reform“. dpa