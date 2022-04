„KlangART Vision“ beginnt: Till Brönner zum Abschluss

Zeitgenössische Musik in allen Klangfarben: Mehrere Orte in Sachsen-Anhalt sind bis in den Sommer hinein Gastgeber des „KlangART Vision“-Festivals. Nach der Eröffnung am Sonntag im Magdeburger Gesellschaftshaus stehen bis zum 17. Juni zwischen Arendsee und Zeitz Konzerte, Workshops und Werkstattgespräche auf dem Programm - vor Ort und digital. Das Motto lautet „(T)Raum Dialog“.

Magdeburg - Es soll für die Öffnung neuer Räume für Musik und ungewöhnlichen Begegnungen zwischen den Akteuren und dem Publikum stehen. Das Festival will international renommierte Künstlerinnen und Künstler mit jungen Bühnentalenten vereinen.

Konzerte sind laut der veranstaltenden International Academy of Media and Arts aus Halle unter anderem in Magdeburg, Aschersleben, Salzwedel und Dessau-Roßlau geplant, darunter auch Uraufführungen. Zudem sind das Eröffnungskonzert der Landesschülertheatertage im Goethe-Theater in Bad Lauchstädt und die 33. Orchesterwerkstatt für junge Komponisten in Halberstadt Teile des „KlangART Vision“.

Für die Abschlussveranstaltung in Halle wird Jazztrompeter Till Brönner erwartet. Er will als diesjähriger Residenzkünstler des Festivals gemeinsam mit dem Schlagzeuger Günter „Baby“ Sommer und der Sopranistin Sarah Maria Sun auftreten.

Dem Veranstalter zufolge ist aktuell noch ein zweiter Festivalteil in Planung. Er soll von September bis November stattfinden und unter anderem die „Multiphonics 2022“ in Magdeburg einschließen. Dabei handelt es sich um ein kleines Festival, das komponierenden Kindern und Jugendlichen und ihrer Musik eine Bühne bietet. dpa