Klarer Aufwärtstrend bei Entleihungen in Onlinebibliothek

Teilen

Ein Mann liest ein E-Book. © Robert Günther/dpa-tmn/dpa/Illustration

Digitale Medien fix im Internet ausleihen liegt klar im Trend. Das erkennen immer mehr Einrichtungen. Wegen Corona gibt es mehr Online-Angebote der Bibliotheken.

Halle - Klicken statt blättern: Bei der Zahl der Entleihungen im Verbund Onlinebibliothek Sachsen-Anhalt hat sich der Aufwärtstrend 2021 fortgesetzt. Im Vorjahr habe es bei den teilnehmenden Bibliotheken 526.920 Entleihvorgänge gegeben, sieben Prozent mehr als 2020, teilte das Landesverwaltungsamt in Halle auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 2018 waren 380.744 Entleihungen im Internet registriert worden. „Seit den harten Lockdowns 2020 stehen digitale Bibliotheksangebote mehr denn je im Fokus“, sagte Amtssprecherin Denise Vopel. „Der digitale Wandel ist mit Sicherheit auch in der Bibliothekswelt unumkehrbar.“

So habe es im ersten Corona-Jahr 2020 mit bundesweit 46 Millionen Onleihen und rund 1,3 Millionen Nutzerinnen und Nutzern einen „historischen Boom“ gegeben, sagte Vopel. In Sachsen-Anhalt hätten im vergangenen Jahr rund 12.000 Menschen das Angebot genutzt, in etwa so viele wie 2020. Es gebe klar den Trend, überall und jederzeit auf Medien zugreifen zu wollen. Bereits 2019 seien 11 Prozent mehr Nutzerinnen und Nutzer als ein Jahr zuvor verzeichnet worden, 2018 habe es einen Zuwachs um 14 Prozent gegeben.

Knapp 93.000 Medieneinheiten (2020: 77.500) seien aktuell im Bestand des Onlinebiliotheken-Verbundes, 82,5 Prozent seien E-Books. Diese würden auch am häufigsten ausgeliehen, gefolgt von E-Audios. Seit 2019 habe das Land auch den Streamingdienst „Filmfriend“ für die öffentlichen Bibliotheken im Angebot, hieß es.

An der Onleihe in Sachsen-Anhalt beteiligen sich momentan 41 Bibliotheken (2020: 40), drei weitere würden in diesem Jahr beitreten wollen. Die Entscheidung treffe der kommunale Träger. dpa