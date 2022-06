Kleemann und Schmidt bleiben Vorsitzende der SPD im Land

Die bisherigen SPD-Landesvorsitzenden Juliane Kleemann und Andreas Schmidt sind in ihren Ämtern bestätigt worden. Die 52-jährige Landtagsabgeordnete aus der Altmark erhielt bei der Wahl am Freitag auf einem Parteitag in Leuna rund 76 Prozent der Stimmen. Der 52-jährige Merseburger Landtagsabgeordnete kam auf rund 71 Prozent der Stimmen. Vor zweieinhalb Jahren hatten Schmidt und Kleemann bei ihrer erstmaligen Wahl jeweils mehr als 85 Prozent der Stimmen erhalten.

Leuna - Auf dem Parteitag soll am Freitag und Samstag auch die Arbeit in der schwarz-rot-gelben Koalition thematisiert werden. Vor einem Jahr hatte die SPD bei der Landtagswahl mit 8,4 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt eingefahren. Seit September wird das Land von einem schwarz-rot-gelben Bündnis regiert, zuvor war die SPD Teil einer schwarz-rot-grünen Koalition. Bei der Bundestagswahl im Herbst waren die Sozialdemokraten hingegen stärkste Kraft im Land geworden. dpa