Klinikum in Wernigerode erhält hebammengeleiteten Kreißsaal

Ein Baby ballt seine Hand zu einer kleinen Faust. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Wie in Halle und Dessau-Roßlau soll auch am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben ein hebammengeleiteter Kreißsaal eingerichtet werden. Sachsen-Anhalt fördert das Vorhaben mit 395.000 Euro, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte: „Wir wissen, dass damit auch in der Harzregion ein Angebot geschaffen wird, für das es unter den Schwangeren ein großes Interesse gibt.“

Wernigerode - Gesunde Schwangere mit niedrigem Geburtsrisiko werden in Wernigerode von einer Hebamme eigenverantwortlich vor, während und nach der Geburt betreut, wie es weiter hieß. Ärztinnen und Ärzte der Frauenklinik beziehungsweise der Kinderklinik unterstützen bei möglichen Komplikationen. Im Harzklinikum kommen den Angaben zufolge jährlich rund 1000 Babys zur Welt. dpa