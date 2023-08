Knapp 100 Rettungshunde in Sachsen-Anhalt im Einsatz

Dem Land Sachsen-Anhalt stehen nach Angaben des Innenministeriums derzeit 94 geprüfte Rettungshunde zur Verfügung. Ihre Einsatzgebiete seien dabei unterschiedlich. 34 seien zu Flächensuchhunden ausgebildet worden, weitere 26 spürten Menschen anhand ihres Individualgeruches auf, hinzu kämen 15 Wasserortungshunde und 10 Trümmersuchhunde. Weitere neun Rettungshunde hätten keine spezifizierte Ausbildung, hieß es vom Innenministerium auf eine Kleine Anfrage der SPD im Magdeburger Landtag.

Magdeburg - Laut dem Innenministerium gibt es im Land verschiedene Rettungshundestaffeln. So halten die Feuerwehren in Oranienbaum-Wörlitz und in Blankenburg im Harz jeweils Hunde vor. Auch Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund im Salzlandkreis und das Technische Hilfswerk in Quedlinburg haben unter anderem eigene Rettungshunde. Auch bei der Polizei helfen teilweise Rettungshunde mit. Im vergangenen Jahr wurden bei 45 Polizei-Einsätzen solche Tiere angefordert. dpa