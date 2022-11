Kochboxen-Anbieter Hellofresh produziert nahe Magdeburg

Das Logo des Unternehmens HelloFresh, aufgenommen im Hauptsitz des Unternehmens beim ersten „RoundTable Startups“. © Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Der Kochboxenlieferant Hellofresh hat die Produktion in seinem neuen Werk in Barleben nahe Magdeburg aufgenommen. Die erste Kundenbox sei am Montag gepackt worden, sagte Werksleiterin Michaela Smith am Dienstag. Von Barleben aus sollen Kunden in ganz Deutschland und in Österreich beliefert werden. Es ist nach Verden an der Aller der zweite deutsche Produktionsstandort von Hellofresh.

Barleben - Zur Höhe der Investition wie auch zur Produktionskapazität machte das Unternehmen keine Angaben.

Das 2011 gegründete Unternehmen ist im MDax notiert und nach eigenen Angaben in 19 Ländern tätig. Kürzlich sei Spanien dazugekommen. Zusammen mit Barleben gebe es nun 42 Produktionsstätten weltweit.

Aktuell würden in Barleben 160 Menschen beschäftigt, im kommenden Jahr sollten es etwa 500 werden. Für Frühjahr 2023 ist der Start der automatisierten Produktion geplant. Die Kapazität reiche für bis zu 2000 Beschäftigte. Hellofresh steht den Angaben zufolge am neuen Standort nahe den Autobahnen 2 und 14 gut 31 000 Quadratmeter Hallenfläche zur Verfügung, hinzu kommen rund 3900 Quadratmeter Büros und Sozialflächen.

Die Geschäftsidee: Kunden bestellen aus einer wechselnden Auswahl von Menüs nach ihrem Geschmack und der gewünschten Personenanzahl. Hellofresh bezieht von den Erzeugern die Produkte von der Kartoffel über Fleisch bis zu Gewürzen und Käse und packt die passenden Boxen für die Kunden. Ihnen wird die Box nach Hause geliefert samt einer detaillierten Kochanleitung. dpa