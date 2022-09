Körperverletzungen in Magdeburg: Polizei sucht Täter

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung sind in Magdeburg zwei Männer verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann und ein 34-Jähriger waren in einem Nachtbus in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Verlauf schlug der jüngere den 34-Jährigen. Mehrere Zeugen ergriffen daraufhin den 28-Jährigen und stießen diesen an einer Haltestelle in Magdeburg-Buckau aus dem Bus.

Magdeburg - Er fiel hin und wurde mehrfach getreten. Die Suche nach den unbekannten Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Die beiden verletzten Personen wurden ärztlich behandelt.

In derselben Nacht wurde am Rotehornpark aus bislang unbekannten Gründen ein 36-Jähriger von mehreren Personen geschlagen. Der Mann wurde mit Verletzungen im Bereich des Oberkörpers in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung wieder entlassen. Die Täter konnten im Zuge der Fahndungsmaßnahmen ebenfalls nicht mehr festgestellt werden. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Fällen aus der Nacht zum Samstag. dpa