Kommission zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk legt los

Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger während einer Pressekonferenz. © Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

In Sachsen-Anhalt hat die Enquete-Kommission zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Landtag am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. In dem Gremium sollen verschiedene Reformmöglichkeiten erörtert werden. Eine erfolgreiche Arbeit der Kommission könne nur gelingen, wenn die eigenen Ideen wirksam eingebracht würden, sagte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU).

Magdeburg - In der ersten Sitzung wurden am Freitag vor allem Formalitäten geklärt. Zunächst sollen rechtliche Fragen und die wissenschaftliche Begleitung im Fokus stehen. Die nächste Sitzung findet am 30. März statt. Vorsitzender der Kommission ist der Abgeordnete Chris Schulenburg (CDU). Neben dem Abschlussbericht soll dem Parlament jährlich ein Zwischenbericht vorgelegt werden, erstmalig vor der Sommerpause 2024.

Die Kommission trägt den Titel „Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch Transparenz und Reformwillen stärken“. In der Begründung des Antrags zur Einsetzung hatte es geheißen, „die aktuellen Akzeptanzwerte für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk sind ein gefährliches Anzeichen für einen Vertrauensverlust in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung“. Die Kommission soll unter anderem ausarbeiten, inwieweit die Kontrollfunktion der Sendergremien gestärkt werden kann. dpa