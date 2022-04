Kommt der „Kahlschlag“? Uni in Halle berät über Sparpaket

Auf einem Schild steht "Unsere Bildung ist Eure Rente!". © Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kommt der brachiale Einschnitt an der Uni in Halle? Ein Sparpaket soll am Mittwoch durch den Uni-Senat gebracht werden. Für die Hochschule hätte das weitreichende Folgen.

Halle - Die Pläne der Universität Halle, ihre finanziellen Löcher zu stopfen, nehmen Konturen an. Am Mittwoch soll das Sparpaket vom Senat der Hochschule beschlossen werden. Der Entwurf sieht an der Martin-Luther-Universität (MLU) massive Personal- und Strukturveränderungen wegen chronischer Unterfinanzierung vor. Von der Streichung seien über 3000 Studienplätze und mehr als 20 Professuren betroffen. Einige Studiengänge von derzeit 260 Angeboten könnten wegfallen.

Dagegen regt sich Widerstand: Das Aktionsbündnis „#MLunterfinanziert“ ruft daher vor der Senatssitzung zu einer Demo gegen die Einsparungen auf. Der Koordinator der Aktion, Lukas Wanke, hat etwas Hoffnung, dass die Abstimmung gegen das Sparpaket ausfallen könnte. Er sehe noch kein klares Abstimmungsbild, sagte er. „Wir sind aber auch nicht überaus optimistisch.“

Passiert das Paket den Senat, folgen weitere Absprachen mit dem Land. In Abstimmung mit der Landesregierung würde die Ausgestaltung festgelegt werden. Das Aktionsbündnis hofft, dass die Debatte dann an Fahrt gewinnen könnte. Bisher habe es keine richtige Diskussion auf Landesebene gegeben. Viele Politiker hätten das Problem noch nicht mal auf dem Schirm, beklagt Wanke.

Erste Auswirkungen könnten bereits im Mai für die Studierenden kommen. Im Mai werden laut Wanke die Zulassungszahlen für das Wintersemester festgesetzt. Es könnten dann bereits erste Fächer nicht mehr angeboten werden, vermutet er. Das Aktionsbündnis befürchtet einen „Kahlschlag“ mit Einsparungen nach der „Rasenmähermethode“ in nahezu allen Bereichen in Lehre und Forschung.

Die Unterfinanzierung der MLU beläuft sich nach Angaben der Uni auf mehrere Millionen Euro jährlich. Dafür soll auch eine „profilbezogene Verdichtung im Angebot der sogenannten kleinen Fächer“ vorgenommen werden. Das heißt, mehrere Fächer wie Latinistik, Indologie und Japanologie könnten gestrichen werden.

Das Land wehrt sich gegen den Vorwurf, nicht genügend Geld zur Verfügung zu stellen. „Diese Aussage ist in keiner Weise nachvollziehbar und wird seitens des Ministeriums scharf zurückgewiesen“, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums vor einiger Zeit mit. Das Rektorat habe dem Ministerium bislang keine plausiblen Daten vorlegen können, aus denen hervorgehe, ob und inwieweit ein Haushaltsdefizit entstanden sei, teilte ein Sprecher jüngst mit. dpa