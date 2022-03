Kommunen bereiten Verfassungsbeschwerde vor

Der Schriftzug „Zensus“ ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen. © Arno Burgi/ZB/dpa/Illustration

Schon bei der letzten Volkszählung gab es Streit, nun droht wieder Ärger: Mehrere Kommunen in Sachsen-Anhalt beklagen, dass sie für die bevorstehende Volkszählung zu wenig Geld vom Land erhalten.

Magdeburg - Im Rahmen des Zensus 2022 bereiten mehrere Kommunen in Sachsen-Anhalt eine Kommunalverfassungsbeschwerde vor. Das bestätigte der Städte- und Gemeindebund der Deutschen Presse-Agentur. Die Kommunen beklagen eine unzureichende finanzielle Ausstattung durch das Land zur Erhebung der statistischen Daten.

Mit dem Zensus soll ermittelt werden, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Stichtag ist der 15. Mai 2022. In Sachsen-Anhalt werden dazu 38 Erhebungsstellen eingerichtet. Diese müssen räumlich von der übrigen Verwaltung der Kommunen getrennt sein. Manche Gemeinden nutzen für die Aufgabe zeitweise eigenes Personal, andere setzen auf Neueinstellungen.

Die Gemeinden mit einer Erhebungsstelle erhalten einen finanziellen Ausgleich vom Land. „Nach unseren Umfragen reicht dieser Betrag jedoch in keiner Erhebungsstelle aus, um die den Kommunen tatsächlich entstehenden Kosten zu decken“, teilte der Städte- und Gemeindebund auf Anfrage mit. Entsprechende Gespräche mit dem Land seien ergebnislos geblieben.

Beispiel Sangerhausen: Die Stadt erhält rund 182 500 Euro für den Betrieb der Erhebungsstelle. Die tatsächlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 330.000 Euro, teilte die Stadt mit. Sie rechnet mit einem Defizit von rund 150.000 Euro.

In Merseburg geht man von einem Fehlbetrag in Höhe von rund 199.000 Euro aus. „Bezogen auf den Haushalt der Stadt Merseburg sind das die jährlichen Kosten für den Betrieb der Schwimmhalle oder auch des städtischen Tierparks. Diese freiwilligen Aufgaben könnten dann nicht mehr erbracht werden“, so die Stadt auf Anfrage. Gemeinsam mit der Stadt Haldensleben bereiten diese beiden Verwaltungen die Kommunalverfassungsbeschwerde vor. So soll der „Mehrbelastungsausgleich“ des Landes als verfassungswidrig festgestellt werden.

Neben den Finanzen müssen die Kommunen aber auch Personalfragen klären. Die Erhebungsstellen sollen zusätzlich von Ehrenamtlichen unterstützt werden. In Sangerhausen sind beispielsweise 70 bis 80 Interviewer nötig, sogenannte Erhebungsbeauftragte, die eine Aufwandsentschädigung erhalten. Laut dem Statistischen Landesamt werden „dringend“ noch Interviewerinnen und Interviewer gesucht. Ab dem 16. Mai sollen im Land insgesamt 2700 Erhebungsbeauftragte mehr als 260.000 Menschen befragen.

Bereits beim Zensus 2011 hatte es Ärger in Sachsen-Anhalt gegeben. Mehrere Kommunen verfolgten damals juristische Schritte. Hintergrund war, dass nach den Ergebnissen der Volkszählung in einigen Gemeinden weniger Menschen lebten als angenommen. In so einem Fall verringern sich die Zahlungen des Landes an die Kommunen. Die Abweichungen beim Zensus resultierten damals laut Experten unter anderem daraus, dass sich nicht alle Menschen in den Städten abmelden, wenn sie fortziehen. dpa