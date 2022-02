Kommunen dringen auf umfassendes Finanzgutachten

Seit Jahren wird in Sachsen-Anhalt debattiert, wie viel Geld Städte, Gemeinden und Landkreise benötigen. Nun soll ein Gutachten her, um das zu überprüfen - doch erneut gibt es Streit.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landkreise, Städte und Gemeinden fordern, dass die Kommunalfinanzen grundlegend überprüft werden. Das haben die kommunalen Spitzenverbände auf Anfrage bestätigt. Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen zu einem Gutachten, dass die schwarz-rot-gelbe Koalition in Auftrag geben will. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung im Finanzausschuss des Landtags.

Damit die Kommunen ihre Aufgaben erfüllen können, stellt ihnen das Land im Rahmen des Finanzausgleichs Geld zur Verfügung. Für 2022 und 2023 sind es je 1,735 Milliarden Euro - 107 Millionen Euro mehr als zuvor. Ab dem Jahr 2024 soll der Finanzausgleich grundlegend reformiert werden. Um das entsprechende Gutachten dazu gibt es nun Streit.

Das Haus von Finanzminister Michael Richter (CDU) schlägt lediglich eine „horizontale“ Überprüfung vor. Richter geht davon aus, dass genügend Geld im System ist, die Verteilung zwischen Landkreisen, Städten und Gemeinden jedoch neu geregelt werden soll.

„Dem widersprechen wir vehement“, sagt der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). Der Städte- und Gemeindebund beziffert den Gesamtbedarf auf mindestens 1,9 Milliarden Euro. „Es ist aktuell nicht genügend Geld im Topf“, sagt Geschäftsführer Bernward Küper.

Auch die Landkreise lehnen das Vorgehen der Landesregierung ab. „Es muss zwingend das Gesamtsystem betrachtet werden“, sagt Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführer des Landkreistags. „Wir schwimmen nicht im Geld. Es sind so viele Kommunen mit ihrem Haushalt unter Wasser, dass die wenigen Reichen die gar nicht retten können.“ Ihre Position haben die kommunalen Spitzenverbände in einem gemeinsamen Schreiben an das Finanzministerium zum Ausdruck gebracht.

Richters Haus hält die Ermittlung des Gesamtbedarfs jedoch für zu umfangreich - etwa zwei bis drei Jahre wären nötig und eine Reform bis 2024 damit unrealistisch. Außerdem kritisiert das Finanzministerium, dass viele Kommunen bei ihren Jahresabschlüssen hinterherhinken und damit eine solide Datenbasis für eine umfassende Ermittlung fehlt.

Richter dringt deshalb darauf, das Gutachten wie vorgeschlagen im Frühjahr auszulösen. Die Koalition aus CDU, SPD und FDP hat jedoch noch Redebedarf. Diskutiert wird unter den Abgeordneten unter anderem, die Reform ein Jahr zu verschieben und dafür lieber ein umfassendes Finanzgutachten in Auftrag zu geben. dpa