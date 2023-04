Kommunen in Sachsen-Anhalt hatten 2022 ein Millionendefizit

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die Kommunen in Sachsen-Anhalt hatten im vergangenen Jahr trotz höherer Steuereinnahmen ein Defizit von 20 Millionen Euro. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor.

Wiesbaden/Magdeburg - Damit weicht das Bundesland vom bundesweiten Trend ab: Insgesamt nahmen die Kommunen in Deutschland laut Statistik im vergangenen Jahr trotz höherer Ausgaben einen Überschuss von 2,6 Milliarden Euro ein. Der Grund: Den kräftig gewachsenen Personal- und Sachausgaben standen höhere Steuereinnahmen gegenüber.

Die Kommunen in sechs Ländern hatten allerdings ein Defizit: Neben Sachsen-Anhalt auch Sachsen, das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Brandenburg.

Der kommunale Überschuss ging bundesweit im Vorjahresvergleich deutlich zurück: 2021 hatte dieser noch 4,6 Milliarden Euro betragen. In Sachsen-Anhalt hatte das Defizit in jenem Jahr bei rund 30 Millionen Euro gelegen.

Grundlage der Daten ist die vierteljährliche Kassenstatistik für die Gemeinden und Gemeindeverbände ohne die Stadtstaaten. dpa