Kommunen sollen ab 2024 mehr Geld vom Land erhalten

Eine Frau hält Geldscheine und Münzen in der Hand. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalts Kommunen sollen ab 2024 deutlich mehr Geld vom Land erhalten als bisher. Im nächsten Jahr sollen mit dem Finanzausgleich rund 2,1 Milliarden Euro an Städte, Gemeinden und Landkreise gehen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, auf den sich die Landesregierung am Dienstag verständigt hat. In diesem Jahr stehen 1,845 Milliarden Euro zur Verfügung.

Magdeburg - Seit Jahren beklagen die Kommunen, dass sie aus ihrer Sicht zu wenig Geld vom Land für die Erfüllung ihrer Aufgaben bekommen. Gutachter hatten zuletzt untersucht, ob die Gelder zwischen den Städten, Gemeinden und Landkreisen fair verteilt werden.

Die SPD-Landtagsfraktion begrüßte die geplante Erhöhung am Dienstag. Sie befürchtet jedoch, dass ländliche Regionen mit den Veränderungen weiter geschwächt werden. Kleine Gemeinden müssten mit einer deutlichen Schlechterstellung gegenüber dem bisherigen Finanzausgleich rechnen, warnte die Fraktion. „Wir haben noch erheblichen Beratungsbedarf“, sagte der innenpolitische Sprecher Rüdiger Erben.

Auch die CDU-Fraktion kündigte an, „ein waches Auge“ auf die gerechte Mittelausstattung der Kommunen haben zu wollen. Die in vielen Bereichen gestiegenen Kosten müssten berücksichtigt werden, sagte der finanzpolitische Sprecher Stefan Ruland.

Parallel dazu berät die Landesregierung über die Aufstellung des Landeshaushalts 2024. Insgesamt sollen rund 14,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dies sei sehr viel Geld für Sachsen-Anhalt, sagte ein Regierungssprecher am Dienstag. Damit könne man eine Menge finanzieren. „Aber wir können uns trotzdem nicht alles leisten“, machte er deutlich. Laut dem Regierungssprecher gibt es derzeit noch eine Lücke von rund 900 Millionen Euro zwischen den Anmeldungen der einzelnen Ministerien und dem zur Verfügung stehenden Geld. dpa