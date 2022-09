Kompetenzzentrum für Batterie- und Brennstoffzellen eröffnet

Teilen

Ein Mitarbeiter von „Horiba Fuelcon“ baut einen Brennstoffzellensystemprüfstand. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Sachsen-Anhalt will verstärkt auf Technologien der Zukunft setzen. Dazu gehören auch Batterie- und Brennstoffzellen etwa für Elektroautos.

Barleben - Das Kompetenzzentrum für Batterie- und Brennstoffzellen der japanischen Horiba-Gruppe in Barleben ist offiziell eröffnet worden. „Dies ist eine wichtige Investition für uns“, sagte der Chef der japanischen Unternehmensgruppe, Atsushi Horiba, am Montag. Die Automobilindustrie verändere sich und gehe stärker Richtung Elektromobilität. „Es ist wichtig für uns, diese Technologie zu haben.“ Der Betrieb in dem neuen Werk war nach rund 18 Monaten Bauzeit eigentlich bereits im April aufgenommen worden. Die offizielle Eröffnung folgte aber erst jetzt.

Auf rund 7000 Quadratmetern Produktionsfläche plus Büros produziert das Tochterunternehmen Horiba Fuelcon eigenen Angaben zufolge Prüfstände für Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyse. Diese würden vor allem im Entwicklungsbereich eingesetzt, sagte Horiba-Fuelcon-Geschäftsführer Ingo Benecke. Auch zur Prüfung am Ende einer Fertigungslinie kämen sie zum Einsatz. „Letztendlich machen wir einen Spezifikationstest, ob die Brennstoffzelle wirklich das macht, was sie machen soll“, sagte Benecke. „Und, nachdem sie getestet wurde, kommt sie sofort in ein Fahrzeug, wird verbaut und ist dann quasi zugelassen.“

Derzeit arbeiten am Standort nördlich von Magdeburg laut Benecke rund 150 Mitarbeiter. Das Gebäude sei auf bis zu 340 Beschäftigte ausgelegt. Rund 30 Millionen Euro hat der Bau des Werks gekostet. Das Land Sachsen-Anhalt hat das Kompetenzzentrum mit rund drei Millionen Euro gefördert. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hatte zuletzt gesagt, dass das Zentrum neben Projekten anderer Unternehmen die bestehende Kompetenz des Landes beim Zukunftsthema Batterien unterstreiche. Zu dem Festakt am frühen Nachmittag sollte auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zugeschaltet werden.

Die Horiba-Gruppe mit Sitz in Kyoto ist nach eigenen Angaben ein führender Hersteller von Messinstrumenten und Systemen für automobiles Testen, Prozess- und Umwelttechnik, Medizindiagnostik und Halbleiterproduktion. Sowohl für den Automotive- wie auch für den Energiebereich könnte das Unternehmen komplette Testlabore liefern, sagte Europachef Ralph Lauxmann. Im Jahr 2018 hatte Horiba den Anbieter von Testsystemen für Brennstoffzellen und Batterien Fuelcon mit Sitz in Barleben übernommen. dpa